Ab Anfang April dicht: Hauptstraße im Erzgebirge mehrere Monate voll gesperrt

In Gornsdorf soll eine Brücke an der Hauptstraße neu gebaut werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang August.

Verkehrsteilnehmer müssen sich in Gornsdorf in den kommenden Monaten auf eine Umleitung einstellen. Im Ort wird es ab Montag, den 7. April, wegen Bauarbeiten eine Vollsperrung geben. Das teilt das Landratsamt am Montag mit. Der Grund für die Verkehrseinschränkung im Bereich zwischen der Auerbacher Straße und der Bergstraße ist der...