Asylbewerber legt Feuer in Flüchtlingsheim im Erzgebirge – Richter: „Rückführung kann schnell gehen“

Stollberg
Kurz vor Weihnachten 2024 war im Jahnsdorfer Asylheim ein Großbrand ausgebrochen. Ein Bewohner hatte den Brand absichtlich gelegt. Jetzt fiel am Landgericht Chemnitz das Urteil.
Lichterloh brannte am 20. Dezember des vergangenen Jahres ein Wohncontainer der Flüchtlingsunterkunft im Jahnsdorfer Ortsteil Pfaffenhain. Männer flüchteten vor schwarzem Qualm einen schmalen Flur entlang. Als sie kurz nach 22 Uhr zum Ausgang rannten oder aus Fenstern kletterten, ließen viele ihr weniges Hab und Gut zurück. Der Sachschaden an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.