In Stollberg sind zwei Zebrastreifen geplant.
In Stollberg sind zwei Zebrastreifen geplant. Bild: Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa
In Stollberg sind zwei Zebrastreifen geplant.
In Stollberg sind zwei Zebrastreifen geplant. Bild: Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa
Stollberg
Bau von Zebrastreifen in Stollberg verzögert sich
Redakteur
Von Michael Urbach
Zwei Fußgängerüberwege sollen in Stollberg künftig für mehr Sicherheit sorgen – insbesondere auf dem Schulweg. Doch noch ist wenig zu sehen. „Freie Presse" fragte nach.

Stollberg hat bewegte Monate hinter sich, wenn es um die Schulwegsicherheit geht. Zunächst hatte die Stadt die Schülerlotsen aus Kostengründen gestrichen. Auf Elternproteste folgte eine Spendenaktion, durch die der Einsatz der Verkehrshelfer vorerst gesichert werden konnte. Schließlich kündigte das Rathaus an, eine dauerhafte bauliche Lösung...
