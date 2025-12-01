Bau von Zebrastreifen in Stollberg verzögert sich

Stollberg
Zwei Fußgängerüberwege sollen in Stollberg künftig für mehr Sicherheit sorgen – insbesondere auf dem Schulweg. Doch noch ist wenig zu sehen. „Freie Presse“ fragte nach.
Stollberg hat bewegte Monate hinter sich, wenn es um die Schulwegsicherheit geht. Zunächst hatte die Stadt die Schülerlotsen aus Kostengründen gestrichen. Auf Elternproteste folgte eine Spendenaktion, durch die der Einsatz der Verkehrshelfer vorerst gesichert werden konnte. Schließlich kündigte das Rathaus an, eine dauerhafte bauliche Lösung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.