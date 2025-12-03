Benachteiligte Kinder im Blick: Aktion im Kaufland Stollberg soll Weihnachtswünsche erfüllen

Stollberg
Eine Aktion im Kaufland erfüllt jedes Jahr Kinderträume, die sonst wahrscheinlich Träume bleiben würden. Eine spezieller Weihnachtsbaum macht das möglich.
Das Kaufland Stollberg organisiert auch dieses Jahr eine Weihnachtsaktion für Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien. Diese dürfen sich aus dem Angebot ein Geschenk aussuchen, das von den Mitarbeitern auf Wunschzettel geschrieben und am Weihnachtsbaum am Eingang des Marktes aufgehängt wird.
