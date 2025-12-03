Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Benachteiligte Kinder im Blick: Aktion im Kaufland Stollberg soll Weihnachtswünsche erfüllen

Durch die Wunschbaum-Aktion werden Kinderwünsche wahr.
Durch die Wunschbaum-Aktion werden Kinderwünsche wahr. Bild: Maik Bohn/Pixelmobil
Durch die Wunschbaum-Aktion werden Kinderwünsche wahr.
Durch die Wunschbaum-Aktion werden Kinderwünsche wahr. Bild: Maik Bohn/Pixelmobil
Stollberg
Benachteiligte Kinder im Blick: Aktion im Kaufland Stollberg soll Weihnachtswünsche erfüllen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Aktion im Kaufland erfüllt jedes Jahr Kinderträume, die sonst wahrscheinlich Träume bleiben würden. Eine spezieller Weihnachtsbaum macht das möglich.

Das Kaufland Stollberg organisiert auch dieses Jahr eine Weihnachtsaktion für Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien. Diese dürfen sich aus dem Angebot ein Geschenk aussuchen, das von den Mitarbeitern auf Wunschzettel geschrieben und am Weihnachtsbaum am Eingang des Marktes aufgehängt wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
13.11.2025
1 min.
Kinder im Heim in Frankenberg: Weihnachtswünsche können erfüllt werden
Kindern im Heim in Frankenberg werden Weihnachtswünsche erfüllt (Symbolbild).
Die Volksbank Mittweida startet ihre Weihnachtsaktion. Wünsche des Heimverbundes „Sonneneck/Immenhof“ in Frankenberg werden erfüllt.
Franziska Bernhardt-Muth
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
07.11.2025
2 min.
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Lichterfest und Ausbildungsmesse
Beim Lichterfest in Meinersdorf findet ein Lampionumzug statt.
Von Freitag bis Sonntag ist in und um Stollberg wieder einiges angekündigt. Besonders interessant für künftige Schulabsolventen dürfte eine Ausbildungsmesse in Stollberg sein.
Katrin Hofmann
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel