Bluesrock-Festival im Erzgebirge: „Mammuts Of Rock“ bringt am Samstag die Moosheide zum Beben

Vanja Sky, Monokel und weitere Bands rocken im Wald. Das neue Open-Air-Festival „Mammuts Of Rock“ bringt handgemachten Blues und Rock zurück ins Erzgebirge

Ein Jahr Warten – jetzt ist es endlich soweit: Am Samstag findet endlich das erste „Mammuts Of Rock“-Festival in der Moosheide bei Zwönitz statt. Was vergangenes Jahr wegen Unwetter kurzfristig abgesagt werden musste, soll 2025 doppelt krachen – mit einem Programm, das sich sehen und vor allem hören lassen kann.