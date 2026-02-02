Brand in Wohnhaus im Erzgebirge: Polizei nennt Details zur Ursache

Stollberg
Mehr als 40 Rettungskräfte sind in der Nacht zum Sonntag in Dorfchemnitz im Einsatz gewesen. Mittlerweile geht die Polizei von Brandstiftung aus.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zu Sonntag zur August-Bebel-Straße im Zwönitzer Ortsteil Dorfchemnitz ausgerückt. Gegen 23.10 Uhr war ein Brand in einem größeren Einfamilienhaus ausgebrochen.
