Feuerwehren sind in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand nach Dorfchemnitz ausgerückt. Bild: André März
Feuerwehren sind in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand nach Dorfchemnitz ausgerückt. Bild: André März
Stollberg
Brand in Wohnhaus im Erzgebirge: Polizei nennt Details zur Ursache
Von André März und Annett Honscha
Mehr als 40 Rettungskräfte sind in der Nacht zum Sonntag in Dorfchemnitz im Einsatz gewesen. Mittlerweile geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zu Sonntag zur August-Bebel-Straße im Zwönitzer Ortsteil Dorfchemnitz ausgerückt. Gegen 23.10 Uhr war ein Brand in einem größeren Einfamilienhaus ausgebrochen.
