„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat

Jahnsdorf. Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.

Ein kalter Wind weht auf dem Schneckenberg – was für den Hügel am Rand von Leukersdorf als Standort für die drei geplanten Windkraftanlagen spricht. Albrecht Spindler, Bürgermeister der Gemeinde Jahnsdorf, findet das eher bedauerlich. Daraus, dass er den Bau der 169 Meter hohen Anlagen ablehnt, macht er keinen Hehl. Der...