DDR-Fliegerlegende und Lebensretter: Warum Heinz-Dieter Kallbach seine letzte Runde über Jahnsdorf dreht

Er hat brennende Flugzeuge sicher gelandet und ein Selbstmordattentat verhindert. Nun wird Heinz-Dieter Kallbach Ehren-Flugkapitän. Und will noch ein letztes Mal einen legendären Doppeldecker fliegen.

Es ist kein Gewitter angesagt, als Kapitän Kallbach in eine Wolkenfront über Karl-Marx-Stadt fliegt. Aus dem Nichts schlägt der Blitz ins Radar seiner AN-24. Es rumst im Cockpit. Die Flugzeugnase ist hin. Davon bekommen die 50 Passagiere in der Kabine nichts mit. Der Kapitän landet in Dresden wie vorgesehen. Blitzschlag? Für Heinz-Dieter...