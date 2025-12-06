Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • DDR-Fliegerlegende und Lebensretter: Warum Heinz-Dieter Kallbach seine letzte Runde über Jahnsdorf dreht

Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän.
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän. Bild: Georg Dostmann/Heinz-Dieter Kallbach
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän.
Die Jahnsdorfer Firma Oldtimerflug (links im Bild Geschäftsführer Nino Nötzel) ernennt Heinz-Dieter Kallbach (rechts) zum Ehren-Flugkapitän. Bild: Georg Dostmann/Heinz-Dieter Kallbach
Stollberg
DDR-Fliegerlegende und Lebensretter: Warum Heinz-Dieter Kallbach seine letzte Runde über Jahnsdorf dreht
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er hat brennende Flugzeuge sicher gelandet und ein Selbstmordattentat verhindert. Nun wird Heinz-Dieter Kallbach Ehren-Flugkapitän. Und will noch ein letztes Mal einen legendären Doppeldecker fliegen.

Es ist kein Gewitter angesagt, als Kapitän Kallbach in eine Wolkenfront über Karl-Marx-Stadt fliegt. Aus dem Nichts schlägt der Blitz ins Radar seiner AN-24. Es rumst im Cockpit. Die Flugzeugnase ist hin. Davon bekommen die 50 Passagiere in der Kabine nichts mit. Der Kapitän landet in Dresden wie vorgesehen. Blitzschlag? Für Heinz-Dieter...
