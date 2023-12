Schlechtwetter bremst im Erzgebirge den Weihnachtsmann aus: Flugzeug muss in Jahnsdorf am Boden bleiben

Familie Arnold hatte zum zweiten Mal eine besondere Aktion auf dem Verkehrslandeplatz in Jahnsdorf vorbereitet. 348 Geschenke waren abgegeben worden. Der Weihnachtsmann wurde von einem Rentier vorgefahren.

Kommt denn der Weihnachtsmann wirklich mit dem Flugzeug und verteilt die Geschenke auf dem Verkehrslandeplatz in Jahnsdorf? Angesichts des Wetters am Samstag war das die am Handy von Bibbi Arnold meist gestellte Frage. Und es gab auch einige Absagen von Leuten, denen die Anreise zu riskant war oder die krank waren. Doch am Ende wurden ganze 22...