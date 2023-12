Rentier im Cockpit: Probelauf für den fliegenden Weihnachtsmann im Erzgebirge

Kurz vor Heiligabend ist es wieder soweit: Der Weihnachtsmann landet in Jahnsdorf. Auch für den Fall, dass er zuviele Geschenke dabei hat, sind seine Helfer gerüstet.

Santa Claus is coming – in Jahnsdorf wird der Weihnachtsmann samt Geschenken am 23. Dezember ab 15 Uhr eingeflogen. Auf dem Verkehrslandeplatz laufen die Vorbereitungen dafür. Es ist eine atemberaubende Atmosphäre, wenn Santa am Airport landet und Geschenke an die Kinder verteilt. Eltern können die Präsente im Vorfeld im Café des...