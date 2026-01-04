Den inneren Schweinehund austricksen: Das raten Fitnessexperten aus dem Erzgebirge

Stollberg
Neujahrsvorsätze sind schnell gefasst, doch wie lässt sich die Trägheit überwinden? „Freie Presse“ hat sich bei Fitnessprofis umgehört. Vorab: Zum Ziel können mehrere Wege führen – ganz nach Gusto.
Gezieltes, kombiniertes Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining – oder einfach ein paar Minuten mehr Bewegung im Alltag: Den einen Königsweg für mehr Fitness und die schlankere Figur – nach wie vor einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze – gibt es nicht. Wohl aber Tipps, um den inneren Sportschweinehund zu überwinden. Denn genau das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.