Warum Essen gehen im Erzgebirge nicht günstiger wird – Das sagen Gastronomen zur Mehrwertsteuer-Senkung

Seit Jahresbeginn gilt in Restaurants für vor Ort verzehrte Speisen ein Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent. Die „Freie Presse“ hat beim Gaststättenverband Dehoga nachgefragt und sich in der Region umgehört: Was bringt das tatsächlich?

Seit dem 1. Januar gilt auf Speisen, die im Restaurant verzehrt werden, ein Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent. Zuvor waren es 19 Prozent. Beim Gast kommt das jedoch nicht in Form von Preissenkungen auf breiter Front an – die Gastronomen nennen etliche Gründe dafür.