  • Warum Essen gehen im Erzgebirge nicht günstiger wird – Das sagen Gastronomen zur Mehrwertsteuer-Senkung

Die Steuersenkung auf Speisen bringt in der Praxis offenbar keinen spürbaren finanziellen Vorteil für die Gastwirte.
Die Steuersenkung auf Speisen bringt in der Praxis offenbar keinen spürbaren finanziellen Vorteil für die Gastwirte. Bild: Jens Kalaene/dpa/Archiv
Axel Klein sieht die Gastronomen auch in einer Zwickmühle zwischen dem Wunsch des Gastes und wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Axel Klein sieht die Gastronomen auch in einer Zwickmühle zwischen dem Wunsch des Gastes und wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Kristin Preißler vom Lokal „Zur Tenne“ in Niederwürschnitz setzt auf Preisstabilität.
Kristin Preißler vom Lokal „Zur Tenne“ in Niederwürschnitz setzt auf Preisstabilität. Bild: Ralf Wendland
Die Gastwirte Christine, Janet, Sascha und Thomas Hösel (v. l.) vom „Zum Deutschen Eck“ in Thalheim sehen die Mehrwertsteuersenkung als Hilfe.
Die Gastwirte Christine, Janet, Sascha und Thomas Hösel (v. l.) vom „Zum Deutschen Eck“ in Thalheim sehen die Mehrwertsteuersenkung als Hilfe. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Stollberg
Warum Essen gehen im Erzgebirge nicht günstiger wird – Das sagen Gastronomen zur Mehrwertsteuer-Senkung
Von Katrin Hofmann
Seit Jahresbeginn gilt in Restaurants für vor Ort verzehrte Speisen ein Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent. Die „Freie Presse“ hat beim Gaststättenverband Dehoga nachgefragt und sich in der Region umgehört: Was bringt das tatsächlich?

Seit dem 1. Januar gilt auf Speisen, die im Restaurant verzehrt werden, ein Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent. Zuvor waren es 19 Prozent. Beim Gast kommt das jedoch nicht in Form von Preissenkungen auf breiter Front an – die Gastronomen nennen etliche Gründe dafür.
