Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in einer Diskothek im Erzgebirge nach Zeugen

In der Nacht zum Sonntag wurde in einer Diskothek in Stollberg ein Jugendlicher so geschlagen, dass er ins Krankenhaus musste.

Nachdem es in der Nacht zum Sonntag in einer Diskothek in Stollberg zu einer Körperverletzung kam und ein Jugendlicher ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 17-Jährige wollte ersten Angaben zufolge einen Streit zwischen einer 21-Jährigen und einer anderen Frau schlichten, woraufhin er von mehreren Personen...