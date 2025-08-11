Diskussion um Windräder und Solarparks im Erzgebirge - Das könnte die Lösung sein

Um Großprojekte, die aus Wind oder Sonnenstrahlung Energie erzeugen sollen, entbrennen im Erzgebirge immer wieder heftige Diskussionen. Das ließe sich ändern.

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen: Wenn irgendwo im Erzgebirge ein Solar- oder Windpark geplant wird, knallt es. Mal mehr, mal weniger. Jüngstes Beispiel: Niederdorf, wo eine Fläche von rund 33 Fußballfeldern an der A 72 mit PV-Anlagen gefüllt werden könnte.