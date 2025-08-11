Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Niederdorf und Gornsdorf wurde dieser Tage über Solarparks diskutiert.
Bild: Kristian Hahn
In Niederdorf und Gornsdorf wurde dieser Tage über Solarparks diskutiert.
In Niederdorf und Gornsdorf wurde dieser Tage über Solarparks diskutiert. Bild: Kristian Hahn
Stollberg
Diskussion um Windräder und Solarparks im Erzgebirge - Das könnte die Lösung sein
Von Michael Urbach
Um Großprojekte, die aus Wind oder Sonnenstrahlung Energie erzeugen sollen, entbrennen im Erzgebirge immer wieder heftige Diskussionen. Das ließe sich ändern.

Man muss kein Prophet sein, um zu wissen: Wenn irgendwo im Erzgebirge ein Solar- oder Windpark geplant wird, knallt es. Mal mehr, mal weniger. Jüngstes Beispiel: Niederdorf, wo eine Fläche von rund 33 Fußballfeldern an der A 72 mit PV-Anlagen gefüllt werden könnte.
