Dorf im Erzgebirge zelebriert mitten in der heißen Jahreszeit Weihnachten: Was ist da los?

Schwibbogenanschieben in Niederdorf: Am Samstagabend ging es in dem kleinen Ort im Erzgebirge weihnachtlich zu. Das hat es mit dem Fest auf sich.

Alle Jahre wieder wird im Erzgebirge diskutiert, wann die Weihnachtslichter angehen dürfen. Ein kleiner Ort treibt das nun auf die Spitze. Die Rede ist von Niederdorf bei Stollberg, wo an diesem Tag das alljährliche Schwibbogenanschieben stattfindet.