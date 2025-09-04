Drei Teenager bei zwei Unfällen im Erzgebirge verletzt

Stollberg
Bei den Unfällen in Oelsnitz und Zwönitz sind zwei junge Leute schwer, einer leicht verletzt worden.
Drei Teenager sind bei Unfällen am 3. September in Oelsnitz und Zwönitz verletzt worden – zwei schwer, einer leicht. Laut Polizei fuhr am Mittag in Oelsnitz ein Mercedes-Lkw-Kipper (Fahrer: 54) von der Straße Am Bergbaumuseum auf den Turleyring. Dabei stieß er mit einer 13-jährigen Radfahrerin zusammen, die den Geh- und Radweg entlangfuhr...
