Drohnenüberwachung über der A 72: Polizei kontrolliert im Erzgebirge jetzt auch von oben

Stollberg
Ein Viertel aller Lkw-Unfälle auf Autobahnen passiert beim Überholen. Umso wichtiger ist die Kontrolle der Überholverbote. Die war bisher nur aufwendig mit dem Helikopter möglich.
„Achtung, schwarzer Sattelzug überholt“, sagt Polizeihauptkommissar Uhlemann ins Funkgerät. Neben ihm steht Polizeihauptmeister Bangert, sein Blick klebt am Display der Drohnenfernbedienung. Zu sehen ist die A 72 aus der Vogelperspektive, ein schmales Band zwischen herbstbunten Erzgebirgshügeln, und der schwarze Lastkraftwagen, wie er sich...
