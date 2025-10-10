Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Premiere an der A 72: Bei Hartenstein kontrolliert Polizeihauptmeister Bangert die Einhaltung des Lkw-Überholverbots mithilfe einer Drohne.
Premiere an der A 72: Bei Hartenstein kontrolliert Polizeihauptmeister Bangert die Einhaltung des Lkw-Überholverbots mithilfe einer Drohne. Bild: Niko Mutschmann
Premiere an der A 72: Bei Hartenstein kontrolliert Polizeihauptmeister Bangert die Einhaltung des Lkw-Überholverbots mithilfe einer Drohne.
Premiere an der A 72: Bei Hartenstein kontrolliert Polizeihauptmeister Bangert die Einhaltung des Lkw-Überholverbots mithilfe einer Drohne. Bild: Niko Mutschmann
Stollberg
Drohnenüberwachung über der A 72: Polizei kontrolliert im Erzgebirge jetzt auch von oben
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Viertel aller Lkw-Unfälle auf Autobahnen passiert beim Überholen. Umso wichtiger ist die Kontrolle der Überholverbote. Die war bisher nur aufwendig mit dem Helikopter möglich.

„Achtung, schwarzer Sattelzug überholt“, sagt Polizeihauptkommissar Uhlemann ins Funkgerät. Neben ihm steht Polizeihauptmeister Bangert, sein Blick klebt am Display der Drohnenfernbedienung. Zu sehen ist die A 72 aus der Vogelperspektive, ein schmales Band zwischen herbstbunten Erzgebirgshügeln, und der schwarze Lastkraftwagen, wie er sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2024
16 min.
Proteste im Erzgebirge am Montag: Mehrere Bundesstraßen und A-72-Auffahrten blockiert – Rollen Dienstag wieder die Busse?
Während viele Blockaden seit dem frühen Morgen aufrechterhalten werde, ist die wichtige Kreuzung in Thum erst seit 12 Uhr dicht.
Im Erzgebirgskreis werden seit dem frühen Morgen wichtige Straßen und Kreuzungen blockiert. Die Situation auf den Straßen ändert sich. Und die Polizei meldet zwei Zwischenfälle. „Freie Presse“ fasst die aktuelle Lage zusammen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
23.05.2024
2 min.
A 72: Polizei zieht um 760 Kilogramm überladenen Kleintransporter aus dem Verkehr
Gleich mehrfach haben Polizisten bei einer Schwerpunkt-Kontrolle an der A 72 bei Niederdorf Verstöße festgestellt.
Mehrfache Verstöße gegen das Überholverbot, verbotener Gebrauch von Dashcams, zu schnell unterwegs - die Einsatzkräfte wurden bei einer Schwerpunkt-Kontrolle in vielen Fällen fündig.
Martina Brandenburg
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
Mehr Artikel