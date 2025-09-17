„Ein solcher Ort hat gefehlt“: Ehepaar eröffnet Café mit Balkan-Feeling im Erzgebirge

Er war Krankenpfleger, sie wollte Ingenieurin werden, jetzt besitzen die Hasanis ein Café in Stollberg. Im „Vibe Bistro“ gibt es Klassiker wie Crêpes und Waffeln, aber auch Spezielles vom Balkan.

Der Löffel durchstößt die Karamellschicht und drückt den Biskuitteig darunter zusammen wie ein Kissen. Eine Mischung aus Sahne, Milch und Kondensmilch quillt auf den Teller. Trileqe heißt der in Milch und Zucker gebadete Kuchen, in etwa „Triletsche“ ausgesprochen. Auf weiteren Tellern haben Ardijan und Diellza Hasani Crêpes und Belgische... Der Löffel durchstößt die Karamellschicht und drückt den Biskuitteig darunter zusammen wie ein Kissen. Eine Mischung aus Sahne, Milch und Kondensmilch quillt auf den Teller. Trileqe heißt der in Milch und Zucker gebadete Kuchen, in etwa „Triletsche“ ausgesprochen. Auf weiteren Tellern haben Ardijan und Diellza Hasani Crêpes und Belgische...