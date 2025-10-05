Einbruch in Wohnhaus in Zwönitz: Geld und Schmuck für tausende Euro gestohlen

Stollberg
Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch, der sich am Samstag in Zwönitz ereignet hat. Mit Gewalt drangen Diebe in ein Einfamilienhaus ein.
Ein oder mehrere Unbekannte sind Samstag in ein Einfamilienhaus an der Pfarrer-Löscher-Straße in Zwönitz eingebrochen. Laut Polizeidirektion Chemnitz hebelten sie die Terrassentür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der...
