Einkaufsnacht in Stollberg kommt bei Kunden und Händlern gut an

Die Stollberger Innenstadt hat sich am Wochenende in ein nächtliches Shopping-Paradies mit verlängerten Öffnungszeiten verwandelt. Das lockte zahlreiche Besucher an.

In der Stollberger Innenstadt gibt es eine Mischung aus Fachgeschäften, modernen Boutiquen und lebendigen Märkten. Die Kommune ist darauf bedacht, das Zentrum lebendig zu halten. Und da trägt die Einkaufsnacht, bei der es am Samstag mehr als 40 Anlaufpunkte gegeben hat, mit dazu bei.