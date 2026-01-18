MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Er kann nicht ohne Sport“: Wie sich ein Erzgebirger mit 88 Jahren vom Rollator zurück in die Turnhalle kämpft

Zwar noch wackelig und mit Pausen, aber immerhin: Peter Gebauer ist nach langer Krankheit zurück bei den Oelsnitzer Knappen.
Zwar noch wackelig und mit Pausen, aber immerhin: Peter Gebauer ist nach langer Krankheit zurück bei den Oelsnitzer Knappen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Aufwärmrunde in der Halle zwischen Kohlewelt und Oberschule am Stadtrand von Oelsnitz.
Aufwärmrunde in der Halle zwischen Kohlewelt und Oberschule am Stadtrand von Oelsnitz. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Schwungtuch mit Ball: Im Seniorensport ist es wichtig, im Blick zu behalten, wer welche Übung kann oder eben auch nicht.
Schwungtuch mit Ball: Im Seniorensport ist es wichtig, im Blick zu behalten, wer welche Übung kann oder eben auch nicht. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Ronny Trommler hat vor Jahren den Vereinsvorsitz von Peter Gebauer übernommen, als der vor der Digitalisierung der Organisation kapitulierte.
Ronny Trommler hat vor Jahren den Vereinsvorsitz von Peter Gebauer übernommen, als der vor der Digitalisierung der Organisation kapitulierte. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Zwar noch wackelig und mit Pausen, aber immerhin: Peter Gebauer ist nach langer Krankheit zurück bei den Oelsnitzer Knappen.
Zwar noch wackelig und mit Pausen, aber immerhin: Peter Gebauer ist nach langer Krankheit zurück bei den Oelsnitzer Knappen. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Aufwärmrunde in der Halle zwischen Kohlewelt und Oberschule am Stadtrand von Oelsnitz.
Aufwärmrunde in der Halle zwischen Kohlewelt und Oberschule am Stadtrand von Oelsnitz. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Schwungtuch mit Ball: Im Seniorensport ist es wichtig, im Blick zu behalten, wer welche Übung kann oder eben auch nicht.
Schwungtuch mit Ball: Im Seniorensport ist es wichtig, im Blick zu behalten, wer welche Übung kann oder eben auch nicht. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Ronny Trommler hat vor Jahren den Vereinsvorsitz von Peter Gebauer übernommen, als der vor der Digitalisierung der Organisation kapitulierte.
Ronny Trommler hat vor Jahren den Vereinsvorsitz von Peter Gebauer übernommen, als der vor der Digitalisierung der Organisation kapitulierte. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
„Er kann nicht ohne Sport“: Wie sich ein Erzgebirger mit 88 Jahren vom Rollator zurück in die Turnhalle kämpft
Von Ulrike Abraham
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sein Leben lang hat Peter Gebauer Sport gemacht. Dann streckte ein Infekt den Erzgebirger nieder. Mit 88. Das hätte das Ende sein können. Doch es ist die Geschichte eines unwahrscheinlichen Comebacks.

Freiwillig hat er nicht aufgehört, das macht Peter Gebauer klar, noch bevor er die Hand zur Begrüßung ausstreckt. Und auch nicht ganz. Immerhin ist er zurück in der Sporthalle, die sich zwischen Bergbaumuseum und Oberschule am Rand von Oelsnitz versteckt. 25 Menschen jenseits des Rentenalters gehen dort zügig im Kreis und heben dabei die Arme...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:46 Uhr
4 min.
Acht Lawinen-Tote in Österreich - Kopfschütteln bei Rettern
Rettungskräfte waren am Finsterkopf im Einsatz.
Das Wetter war prächtig. Die Warnungen vor der heiklen Lawinen-Situation zeigten wohl auch deshalb keine Wirkung. Unter den Toten sind auch Tourenführer, die auf Weiterbildung waren.
Matthias Röder, dpa
17.01.2026
4 min.
Die Stimmen nach der Derbyniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Mein Herz ist gebrochen“
Nicht zu fassen: In allerletzter Sekunde verliert der FC Erzgebirge das Ostderby in Rostock. Trainer Jens Härtel schlug fassungslos die Arme hinter dem Kopf zusammen.
Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
12.11.2025
3 min.
„Es tut sich einfach nichts“: Schulleiter aus dem Erzgebirge richtet Hilferuf nach Dresden
Kay Hertel leitet die Turley-Oberschule in Oelsnitz. Er hofft auf baldige Verstärkung in der Schulassistenz.
Die Turley-Oberschule in Oelsnitz freut sich über das Startchancen-Programm. Doch die dringend benötigten Schulassistenten fehlen noch immer. Warum verzögert sich die Verstärkung?
Michael Urbach
28.12.2025
3 min.
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?
Heike Mann
12:43 Uhr
2 min.
Füllkrug in Mailand ausgeraubt: 500.000 Euro Schaden
Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde nach seinem Wechsel zum AC Mailand ausgeraubt. (Archivbild)
Nach seinem Wechsel zum AC Mailand wohnt der deutsche Nationalspieler noch im Hotel. Jetzt wurde in seinem Zimmer der Safe geknackt. Uhren und Schmuck sind weg.
17.01.2026
3 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
Mehr Artikel