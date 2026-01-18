„Er kann nicht ohne Sport“: Wie sich ein Erzgebirger mit 88 Jahren vom Rollator zurück in die Turnhalle kämpft

Stollberg
Sein Leben lang hat Peter Gebauer Sport gemacht. Dann streckte ein Infekt den Erzgebirger nieder. Mit 88. Das hätte das Ende sein können. Doch es ist die Geschichte eines unwahrscheinlichen Comebacks.
Freiwillig hat er nicht aufgehört, das macht Peter Gebauer klar, noch bevor er die Hand zur Begrüßung ausstreckt. Und auch nicht ganz. Immerhin ist er zurück in der Sporthalle, die sich zwischen Bergbaumuseum und Oberschule am Rand von Oelsnitz versteckt. 25 Menschen jenseits des Rentenalters gehen dort zügig im Kreis und heben dabei die Arme...
