Erneut konnten Betrüger im Erzgebirge mit einem Schockanruf in Stollberg Beute machen

Seit langer Zeit warnt die Polizei vor Schockanrufen. Dennoch ist ein Rentner offenbar damit um sein Erspartes gebracht worden.

Stollberg.

Mit einem Schockanruf konnten Betrüger am Dienstagabend in Stollberg Beute machen. Laut Polizei wurde ein Rentner von einem Mann angerufen, der vorgab, Richter zu sein. Er sagte, dass eine Angehörige des Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro nötig. Im Glauben, der Verwandten helfen zu können, übergab der Rentner dann gegen 18.30 Uhr das Bargeld an der Alfred-Kempe-Straße, nahe der Bushaltestelle A-Kempe/Friedensstraße. Dem Mann entstand ein Schaden von einigen Zehntausend Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden. (reu)