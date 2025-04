Erzgebirge: Beherzter Hausbewohner vertreibt Einbrecher

Der Niederwürschnitzer Hausbewohner zeigte Mut - mitten in der Nacht. Doch wie sieht es in der Region generell mit Wohnungseinbrüchen aus?

Ein aufmerksamer Hausbewohner hat erfolgreich einen oder mehrere Einbrecher vertrieben. Der oder die Täter - die Polizei machte diesbezüglich keine konkreten Angaben - hatten am Samstagmorgen kurz nach zwei Uhr an einem Zweifamilienhaus auf der Chemnitzer Straße in Niederwürschnitz ein Fenster aufgehebelt. Doch dabei blieb es - wegen des...