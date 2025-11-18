Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirge entdeckt Geschichte neu: Erster Roman über die Papiermühle Niederzwönitz erscheint

Antje Henkel-Schilbach hat der Papiermühle ein literarisches Denkmal gesetzt.
Antje Henkel-Schilbach hat der Papiermühle ein literarisches Denkmal gesetzt. Bild: Ralf Wendland
Antje Henkel-Schilbach (hier mit Eckard Stölzel) hat einen historischen Roman geschrieben.
Antje Henkel-Schilbach (hier mit Eckard Stölzel) hat einen historischen Roman geschrieben. Bild: Jakub Jezdik
Auch als Malerin kann Antje Henkel-Schilbach überzeugen.
Auch als Malerin kann Antje Henkel-Schilbach überzeugen. Bild: Ralf Wendland
Erzgebirge entdeckt Geschichte neu: Erster Roman über die Papiermühle Niederzwönitz erscheint
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Der historische Roman „Die Frau des Papiermachers“ setzt der Papiermühle ein literarisches Denkmal. Basierend auf alten Quellen und echter Mühlenhistorie entsteht ein Bild des Erzgebirges um 1600.

Die Papiermühle Niederzwönitz, ein wichtiges technisches Kulturdenkmal des Erzgebirges und assoziiertes Objekt des Unesco-Welterbes Montanregion, hat nun auch literarische Bedeutung: Mit ihrem historischen Debütroman „Die Frau des Papiermachers“ setzt Papiermacherin Antje Henkel-Schilbach ihr ein literarisches Denkmal.
