Erzgebirge entdeckt Geschichte neu: Erster Roman über die Papiermühle Niederzwönitz erscheint

Der historische Roman „Die Frau des Papiermachers“ setzt der Papiermühle ein literarisches Denkmal. Basierend auf alten Quellen und echter Mühlenhistorie entsteht ein Bild des Erzgebirges um 1600.

Die Papiermühle Niederzwönitz, ein wichtiges technisches Kulturdenkmal des Erzgebirges und assoziiertes Objekt des Unesco-Welterbes Montanregion, hat nun auch literarische Bedeutung: Mit ihrem historischen Debütroman „Die Frau des Papiermachers" setzt Papiermacherin Antje Henkel-Schilbach ihr ein literarisches Denkmal.