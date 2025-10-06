Erzgebirge: Gesundheitsakademie thematisiert Ersatz von Hüft- und Kniegelenk

Stollberg
Im Erzgebirgsklinikum im Haus Stollberg will am 15. Oktober ein Experte über Gelenkoperationen informieren und Fragen der Besucher dazu beantworten.
Die Klinik für Chirurgie im Haus Stollberg lädt am 15. Oktober ab 17 Uhr zu einer neuen Ausgabe in der Reihe „Gesundheitsakademie“ im Erzgebirgsklinikum ein. Im Fokus steht dabei laut Information das Thema Ersatz von Hüft- und Kniegelenken. Referent der Veranstaltung an der Jahnsdorfer Straße ist Chefarzt Karsten Wallroth. In seinem...
