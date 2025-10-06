Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Erzgebirgsklinikum Haus Stollberg gibt es am 15. Oktober einen Vortrag über Gelenkersatz.
Im Erzgebirgsklinikum Haus Stollberg gibt es am 15. Oktober einen Vortrag über Gelenkersatz. Bild: Michael Urbach/Archiv
Im Erzgebirgsklinikum Haus Stollberg gibt es am 15. Oktober einen Vortrag über Gelenkersatz.
Im Erzgebirgsklinikum Haus Stollberg gibt es am 15. Oktober einen Vortrag über Gelenkersatz. Bild: Michael Urbach/Archiv
Stollberg
Erzgebirge: Gesundheitsakademie thematisiert Ersatz von Hüft- und Kniegelenk
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Erzgebirgsklinikum im Haus Stollberg will am 15. Oktober ein Experte über Gelenkoperationen informieren und Fragen der Besucher dazu beantworten.

Die Klinik für Chirurgie im Haus Stollberg lädt am 15. Oktober ab 17 Uhr zu einer neuen Ausgabe in der Reihe „Gesundheitsakademie“ im Erzgebirgsklinikum ein. Im Fokus steht dabei laut Information das Thema Ersatz von Hüft- und Kniegelenken. Referent der Veranstaltung an der Jahnsdorfer Straße ist Chefarzt Karsten Wallroth. In seinem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
20.05.2025
2 min.
Gesundheitsakademie am Erzgebirgsklinikum in Stollberg widmet sich Hüft- und Kniegelenken
Das Erzgebirgsklinikum lädt zur nächsten Gesundheitsakademie.
Die Veranstaltungsreihe des Erzgebirgsklinikums geht in die nächste Runde. Am Mittwoch stehen akute Gelenkbeschwerden im Mittelpunkt.
Michael Urbach
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
08.09.2025
1 min.
Erzgebirgsklinikum lädt Interessierte zu Gesundheitsakademie ein
Die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums findet im Haus Annaberg statt.
Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie informiert im Haus Annaberg über das Thema „Ich habe einen Leistenbruch – muss ich operiert werden?“.
Holk Dohle
Mehr Artikel