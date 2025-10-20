Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Philipp Rücker und Leila Brinkmann gehören zu den beteiligten Künstlern in Hoheneck.
Philipp Rücker und Leila Brinkmann gehören zu den beteiligten Künstlern in Hoheneck. Bild: Georg Dostmann
Philipp Rücker und Leila Brinkmann gehören zu den beteiligten Künstlern in Hoheneck.
Philipp Rücker und Leila Brinkmann gehören zu den beteiligten Künstlern in Hoheneck. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Erzgebirge: Junger Komponist erweckt Gedichte von Hohenecker Frauen zu neuem Leben
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Komponist Philipp Rücker hat Gedichte aus der Haft von Hohenecker Frauen vertont. Nach Aufführungen in großen Städten kommt das Projekt nun an den Ursprungsort. Was die Besucher erwartet.

Der Schmerz der Mutter, die im Frauenzuchthaus sitzt, ist förmlich greifbar. „Weh’, weh’ Wind; grüß mir mein Kind; fass es beim Zöpfchen; zupf es am Röckchen; sag, sie ist weit von mir; wäre so gern bei ihr“, beginnt das Gedicht von Käthe Kirchner. Es ist Teil einer Aufführung, die – wenn man so will – erstmals an ihrem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
17.10.2025
6 min.
Gedenkstätte in Stollberg hat neue Leiterin – „Hoheneck braucht keine äußere politische Einordnung“
Mareike Schönle-Jennrich leitete nun die Gedenkstätte Hoheneck. In Stollberg ist sie schon angekommen, singt in einem Chor mit.
Mareike Schönle-Jennrich leitet künftig Hoheneck. „Freie Presse“ sprach mit der 41-Jährigen über erste Eindrücke vom Erzgebirge, Konfliktfelder und wie sie die Gedenkstätte weiterentwickeln will.
Michael Urbach
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
30.09.2025
3 min.
Theater für Schüler im Erzgebirge – Organisatoren ziehen Fazit
Heiki Ikkola (links) und Sabine Köhler von der „Compagnie Freaks und Fremde“
„In Bann gezogen“ wurden Schüler jüngst von einer Aufführung des Kafka-Stückes „Ein Hungerkünstler“ in der Lugauer Bibliothek. Der Veranstalter erlebte aber auch „Erschütterndes“.
Katrin Hofmann
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel