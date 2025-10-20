Erzgebirge: Junger Komponist erweckt Gedichte von Hohenecker Frauen zu neuem Leben

Komponist Philipp Rücker hat Gedichte aus der Haft von Hohenecker Frauen vertont. Nach Aufführungen in großen Städten kommt das Projekt nun an den Ursprungsort. Was die Besucher erwartet.

Der Schmerz der Mutter, die im Frauenzuchthaus sitzt, ist förmlich greifbar. „Weh’, weh’ Wind; grüß mir mein Kind; fass es beim Zöpfchen; zupf es am Röckchen; sag, sie ist weit von mir; wäre so gern bei ihr“, beginnt das Gedicht von Käthe Kirchner. Es ist Teil einer Aufführung, die – wenn man so will – erstmals an ihrem...