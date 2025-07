Erzgebirge: Krippenkinder-Gruppe muss wegen Wasser-Havarie umziehen

Ein geplatzter Wasserschlauch hat in der Kita „Gänseblümchen“ für einen nächtlichen Noteinsatz des Bauhofs gesorgt. Die betroffenen Kleinkinder sind in Sicherheit. Was ist passiert?

Die Krippe der Auerbacher Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ ist in der Nacht zum Montag wegen eines geplatzten Schlauches mit Wasser leicht geflutet worden. „Uns hat ein aufmerksamer Nachbar informiert. Bauhof-Mitarbeiter sind dann sofort ausgerückt, das Wasser stand da aber schon flach in den Räumen“, sagt die amtierende... Die Krippe der Auerbacher Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ ist in der Nacht zum Montag wegen eines geplatzten Schlauches mit Wasser leicht geflutet worden. „Uns hat ein aufmerksamer Nachbar informiert. Bauhof-Mitarbeiter sind dann sofort ausgerückt, das Wasser stand da aber schon flach in den Räumen“, sagt die amtierende...