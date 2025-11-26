Erzgebirge: Mann im Drogenrausch bedroht Autofahrer und Kind mit Softairwaffe

Stollberg
In Hohndorf bei Stollberg zog ein 26-Jähriger eine Waffe aus dem Hosenbund und zielte auf einen Autofahrer und das im Auto sitzende Kind.
Ein Mann hat am Dienstagnachmittag in der Unteren Angerstraße in Hohndorf einen Autofahrer und ein Kind mit einer Pistole bedroht. Laut Polizei zog der zunächst Unbekannte eine Waffe aus dem Hosenbund und zielte auf den Fahrer (26) und das im Auto sitzende Kind (8). Geschossen wurde nicht, der Autofahrer konnte fliehen. Bei der anschließenden...
