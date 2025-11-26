Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Täuschend echt aussehende Softairwaffen: Mit einer Pistole (oben) hat ein Mann einen Autofahrer und ein Kind bedroht.
Täuschend echt aussehende Softairwaffen: Mit einer Pistole (oben) hat ein Mann einen Autofahrer und ein Kind bedroht. Bild: Symbolfoto: Polizei/dpa
Täuschend echt aussehende Softairwaffen: Mit einer Pistole (oben) hat ein Mann einen Autofahrer und ein Kind bedroht.
Täuschend echt aussehende Softairwaffen: Mit einer Pistole (oben) hat ein Mann einen Autofahrer und ein Kind bedroht. Bild: Symbolfoto: Polizei/dpa
Stollberg
Erzgebirge: Mann im Drogenrausch bedroht Autofahrer und Kind mit Softairwaffe
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hohndorf bei Stollberg zog ein 26-Jähriger eine Waffe aus dem Hosenbund und zielte auf einen Autofahrer und das im Auto sitzende Kind.

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag in der Unteren Angerstraße in Hohndorf einen Autofahrer und ein Kind mit einer Pistole bedroht. Laut Polizei zog der zunächst Unbekannte eine Waffe aus dem Hosenbund und zielte auf den Fahrer (26) und das im Auto sitzende Kind (8). Geschossen wurde nicht, der Autofahrer konnte fliehen. Bei der anschließenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
20.11.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: VW kollidiert mit parkendem Mercedes-Kleintransporter
Am frühen Donnerstagmorgen krachte es in Hohndorf bei Stollberg.
45.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Hohndorf bei Stollberg. Was passierte.
Holk Dohle
16:07 Uhr
6 min.
Erfolge, Depressionen, Liebe – Carpendale blickt zurück
Howard Carpendale hat die Autobiografie "Unerwartet" veröffentlicht. (Archivbild)
Von tiefen Krisen bis großer Liebe: Carpendale gewährt in seiner Autobiografie Einblicke, die überraschen – und auch schockieren. Was ihn geprägt und gerettet hat.
Cordula Dieckmann, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
1 min.
Mann mit Pistole vor Grundschule: 18-Jähriger löst in Mittweida Polizeieinsatz aus
Ein 18-Jähriger hat in Mittweida am Dienstag für einen Polizeieinsatz gesorgt.
Kinder auf dem Weg zur Schule, ein Mann mit vermeintlicher Waffe – in Mittweida endete die Aufregung glimpflich.
Manuel Niemann
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
Mehr Artikel