Erzgebirge: Pfarrei aus dem Erzgebirge erhält Preis fürs „Ablichteln 2.0“

Mit einem besonderen Projekt hatte die katholische Pfarrei Hunderte Besucher nach Oelsnitz gelockt. Die moderne Interpretation eines traditionellen Festes würdigte nun auch eine Stiftung.

Eine volle Kirche ist heute eher Ausnahme als Regel. Doch genau das war der Katholische Pfarrei Mariä Geburt Aue-Bad Schlema im Februar gelungen: mit ihrem „Ablichteln 2.0 - Time of Light“ in der Oelsnitzer Kirche. In einem Mix aus Licht, Musik, Film und spirituellen Inhalten boten zwei Veranstaltungen eine moderne Interpretation des Festes...