Erzgebirge: Polizei schnappt E-Bike-Dieb in Thalheim

Nach einem Diebstahl hat die Polizei zunächst schnell Erfolg. Allerdings gibt es noch einen weiteren Fall.

Zwei zunächst unbekannte Männer haben am Sonntag aus einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Thalheim zwei E-Bikes entwendet. Laut Polizei erschien gegen 8.10 Uhr einer der beiden Männer und stahl ein blau-weißes E-Bike im Wert von etwa 3000 Euro. Ein zweiter tauchte etwa fünf Minuten später auf und stahl ein E-Bike...