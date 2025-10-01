Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei musste in Jahnsdorf zu einem Unfall ausrücken.
Die Polizei musste in Jahnsdorf zu einem Unfall ausrücken. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte/stock.adobe.com
Die Polizei musste in Jahnsdorf zu einem Unfall ausrücken.
Die Polizei musste in Jahnsdorf zu einem Unfall ausrücken. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte/stock.adobe.com
Stollberg
Erzgebirge: Radfahrer stößt mit Auto zusammen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Jahnsdorf hat es einen Zusammenstoß an der Einmündung zur Stollberger Straße gegeben. Ein Beteiligter wurde verletzt.

Die Polizei musste am 30. September nach Jahnsdorf ausrücken. Grund des Einsatzes war ein ein Unfall, bei dem es einen Verletzten gab. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich das Geschehen in den Nachmittagsstunden gegen 16 Uhr ab. Ein 29-Jähriger war mit seinem VW auf dem Mühlweg in Richtung Stollberger Straße unterwegs. Laut Information bog...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
29.09.2025
1 min.
Abschleppdienst muss nach Unfall im Erzgebirge anrücken
In Ehrenfriedersdorf wurde am Montag der Abschleppdienst gerufen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Fahrbahnrand in Ehrenfriedersdorf sind beide Fahrzeuge schwer beschädigt worden. Eines davon parkte.
Uwe Rechtenbach
28.09.2025
1 min.
Kleingärtner verursachen Brand im Erzgebirge – Polizei ermittelt
Die Polizei ermittelt zu einem Brand in Jahnsdorf.
Im Erzgebirge ist am frühen Sonntagmorgen eine Gartenlaube in Brand geraten. Nun ermittelt die Polizei gegen zwei junge Kleingärtner.
Jürgen Freitag
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel