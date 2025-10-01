Erzgebirge: Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Stollberg
In Jahnsdorf hat es einen Zusammenstoß an der Einmündung zur Stollberger Straße gegeben. Ein Beteiligter wurde verletzt.
Die Polizei musste am 30. September nach Jahnsdorf ausrücken. Grund des Einsatzes war ein ein Unfall, bei dem es einen Verletzten gab. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich das Geschehen in den Nachmittagsstunden gegen 16 Uhr ab. Ein 29-Jähriger war mit seinem VW auf dem Mühlweg in Richtung Stollberger Straße unterwegs. Laut Information bog...
