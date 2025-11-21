Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls.
Stollberg
Erzgebirge: Spiegel zweier Lkw berühren sich
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls zwischen Zwönitz und Geyer.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 9 Uhr zwischen Zwönitz und Geyer ereignet hat. Ein Lkw der Marke DAF mit tschechischem Kennzeichen und ein grauer Opel Corsa fuhren demnach auf der Geyerschen Straße aus Richtung Zwönitz in Richtung Geyer. Nach etwa einem Kilometer verstieß ein entgegenkommender Lkw gegen das...
