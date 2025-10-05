Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rainer Drechsler (vorn) hat den Staffelstab an Undine Scheinpflug weitergereicht.
Rainer Drechsler (vorn) hat den Staffelstab an Undine Scheinpflug weitergereicht. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Erzgebirge: Tradition des XXL-Gemüses lebt weiter
Von Ralf Wendland
Zur bunten Herbstmeile des Stollberger Bauernmarktes gehörte traditionell XXL-Gemüse. Es wurde ein Staffelstab weitergereicht, und auch ein Pomologe war erstmalig wieder vor Ort.

XXL-Gemüse gehört einfach dazu zum Stollberger Bauernmarkt, der am Wochenende für eine herbstlich, bunte Meile zwischen Marienmarkt und Hauptmarkt gesorgt hat. Die Tradition wird von privaten Züchtern von Jahr zu Jahr fortgesetzt, und so konnten auch in diesem Jahr wieder einige Exemplare gezeigt werden, die manch einen in Staunen versetzt...
