Regionale Nachrichten und News
Auerbach muss weiter Geld in die örtliche Kindertagesstätte investieren.
Auerbach muss weiter Geld in die örtliche Kindertagesstätte investieren.
Stollberg
Erzgebirge: Weitere 200.000 Euro für Sanierung und Teilabriss der örtlichen Kita
Redakteur
Von Jan Oechsner
Die Auerbacher Gemeinderäte haben neue Aufträge für die Kita Gänseblümchen vergeben - unter anderen für ein neues Dach des Nordflügels. Doch das ist nicht die einzige Maßnahme.

Der Auerbacher Gemeinderat hat jetzt mehrere Aufträge im Zusammenhang mit der aufwendigen Sanierung und dem geplanten Teilabriss der Kindertagesstätte Gänseblümchen beschlossen.
