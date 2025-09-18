Erzgebirge: Weitere 200.000 Euro für Sanierung und Teilabriss der örtlichen Kita

Stollberg
Die Auerbacher Gemeinderäte haben neue Aufträge für die Kita Gänseblümchen vergeben - unter anderen für ein neues Dach des Nordflügels. Doch das ist nicht die einzige Maßnahme.
Der Auerbacher Gemeinderat hat jetzt mehrere Aufträge im Zusammenhang mit der aufwendigen Sanierung und dem geplanten Teilabriss der Kindertagesstätte Gänseblümchen beschlossen.
