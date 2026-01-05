Erzgebirger über Modellbahn-Hobby: „Eine Dampflok, die richtig dampft, kostet weit über 500 Euro“

Stollberg
Thomas Franke aus dem Erzgebirge lebt sein Modellbahn-Hobby mit Leidenschaft. Für ihn ist es aber auch ein Spagat zwischen Ideen, Wünschen und finanziellen Möglichkeiten. Denn das Hobby kann schnell ins Geld gehen.
Das leise Klackern der Schienen, der Geruch von Lötzinn und das perfekte Miniatur-Panorama: Für Thomas Franke ist die Modelleisenbahn nicht nur ein Hobby, sondern eine Reise, die vor über 50 Jahren begann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.