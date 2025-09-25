Erzgebirgischer Pferdetag und Zwönitzer Erntedank: Das dürfen Besucher nicht verpassen

Stollberg
In Zwönitz wird an zwei Tagen mit Musik, Tanz und Festumzug gefeiert. Beim Programm ist für Jung und Alt etwas dabei. Auch ein besonderes Duell am Kochtopf ist geplant.
Seit über 30 Jahren locken der Erzgebirgische Pferdetag und Zwönitzer Erntedank jedes Jahr mehrere tausend Gäste in die Bergstadt. Auch die 32. Auflage bietet am Wochenende zwei Tage voller Aktivitäten, Genuss und Unterhaltung in die Innenstadt. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein freuen. Die...
