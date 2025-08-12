Es wird heiß im Erzgebirge: Temperaturen sollen 30-Grad-Marke knacken

In der ersten Woche nach den Ferien ist der Sommer im Erzgebirge zurück. Was Wetterexperten für die nächsten Tage prognostizieren.

Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bestimmen das Wetter im Erzgebirge. In den nächsten Tagen werden laut Deutschem Wetterdienst auch im Bergland Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet. Zunächst werden für Dienstag 24 bis 29 Grad Celsius prognostiziert, am Mittwoch dann Temperaturen zwischen 28 und 32, am Donnerstag zwischen 30 und...