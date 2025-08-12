Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schöne Sonnenuntergänge wie am Montag bei Zwönitz kann man im Erzgebirge auch in den nächsten Tagen erwarten.
Schöne Sonnenuntergänge wie am Montag bei Zwönitz kann man im Erzgebirge auch in den nächsten Tagen erwarten.
Stollberg
Es wird heiß im Erzgebirge: Temperaturen sollen 30-Grad-Marke knacken
Von André März und Annett Honscha
In der ersten Woche nach den Ferien ist der Sommer im Erzgebirge zurück. Was Wetterexperten für die nächsten Tage prognostizieren.

Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bestimmen das Wetter im Erzgebirge. In den nächsten Tagen werden laut Deutschem Wetterdienst auch im Bergland Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet. Zunächst werden für Dienstag 24 bis 29 Grad Celsius prognostiziert, am Mittwoch dann Temperaturen zwischen 28 und 32, am Donnerstag zwischen 30 und...
03.07.2025
2 min.
Erzgebirge: Temperaturrekord auf dem Fichtelberg
Auf Sachsens höchstem Berg wurde ein Jahrzehnte alter Hitzerekord übertroffen.
Vielerorts wurden im Erzgebirge am Mittwoch Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius gemessen. Auf Sachsens höchstem Berg wurde ein Jahrzehnte alter Rekord übertroffen.
Joseph Wenzel
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
23.06.2025
2 min.
Nach dem Hitze-Start: Welches Wetter Kät-Besucher in den nächsten Tagen erwartet
Die Annaberger Kät 2025 ist bei sommerlicher Hitze gestartet.
Das Auftakt-Wochenende der Annaberger Kät war von sommerlicher Hitze geprägt. Ganz so heiß wird es vorerst nicht mehr. Was Wetterexperten noch prognostizieren.
Annett Honscha
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel