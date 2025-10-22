Fichtelberg als Weihnachtskugel: Erzgebirger erfinden Weihnachtsdeko neu

Im Advent und zu Weihnachten dürfen sie nicht fehlen: Weihnachtskugeln. In Zwönitz ist nun eine besondere Erzgebirgsvariante entstanden – handbemalt und inspiriert vom Fichtelberg.

111 ist die magische Zahl, die das Leben von Katrin Wetzel gerade auf den Kopf stellt. Die freischaffende Künstlerin aus Hormersdorf, die seit kurzem in einem Atelier in Zwönitz kreativ ist, hat einen Auftrag angenommen, vor dem selbst manch große Firma zurückschreckte. Sie bemalt eine limitierte Edition von Weihnachtskugeln und das komplett...