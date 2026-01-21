MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Frust im Erzgebirge: „Unding, dass wir eine kaputte Bundesstraße nicht in weniger als zehn Jahren sanieren können“

„Bei uns braucht man bald einen Traktor, um durchzukommen“: Thalheim und Bürgermeister Nico Dittmann ringen seit Jahren um eine Sanierung der B 180.
„Bei uns braucht man bald einen Traktor, um durchzukommen“: Thalheim und Bürgermeister Nico Dittmann ringen seit Jahren um eine Sanierung der B 180. Bild: Georg Ulrich Dostmann
„Völliger Wahnsinn“: Bürgermeister Nico Dittmann übt harsche Kritik an bürokratischen Regeln.
„Völliger Wahnsinn“: Bürgermeister Nico Dittmann übt harsche Kritik an bürokratischen Regeln. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Ein Kreisverkehr in Thalheim soll die Problemkreuzung entschärfen. Doch auch hier ist nach wie vor Warten angesagt.
Ein Kreisverkehr in Thalheim soll die Problemkreuzung entschärfen. Doch auch hier ist nach wie vor Warten angesagt. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Für eine Sanierung der B 180 zwischen Thalheim und Burkhardtsdorf laufen konkrete Planungen für nächstes Jahr.
Für eine Sanierung der B 180 zwischen Thalheim und Burkhardtsdorf laufen konkrete Planungen für nächstes Jahr. Bild: Georg Ulrich Dostmann
„Bei uns braucht man bald einen Traktor, um durchzukommen“: Thalheim und Bürgermeister Nico Dittmann ringen seit Jahren um eine Sanierung der B 180.
„Bei uns braucht man bald einen Traktor, um durchzukommen“: Thalheim und Bürgermeister Nico Dittmann ringen seit Jahren um eine Sanierung der B 180. Bild: Georg Ulrich Dostmann
„Völliger Wahnsinn“: Bürgermeister Nico Dittmann übt harsche Kritik an bürokratischen Regeln.
„Völliger Wahnsinn“: Bürgermeister Nico Dittmann übt harsche Kritik an bürokratischen Regeln. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Ein Kreisverkehr in Thalheim soll die Problemkreuzung entschärfen. Doch auch hier ist nach wie vor Warten angesagt.
Ein Kreisverkehr in Thalheim soll die Problemkreuzung entschärfen. Doch auch hier ist nach wie vor Warten angesagt. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Für eine Sanierung der B 180 zwischen Thalheim und Burkhardtsdorf laufen konkrete Planungen für nächstes Jahr.
Für eine Sanierung der B 180 zwischen Thalheim und Burkhardtsdorf laufen konkrete Planungen für nächstes Jahr. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Stollberg
Frust im Erzgebirge: „Unding, dass wir eine kaputte Bundesstraße nicht in weniger als zehn Jahren sanieren können“
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thalheim kämpft seit Langem darum, dass sich an der maroden B 180 im Ort etwas tut. Bürgermeister Nico Dittmann spricht von Realitätsferne und plädiert für „gesunden Menschenverstand“. Eine Nachricht brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Was ist dran – und wie geht es weiter?

Die Bundesstraße 180 beginnt im Salzlandkreis in Thüringen und endet nach rund 280 Kilometern in Frankenberg. Dazwischen liegt Thalheim. Allein durch den Erzgebirgsort rollen täglich Tausende Fahrzeuge. Doch die Bundesstraße bringt hier vor allem eines: Frust – und das seit Jahren. Denn obwohl die Stadt seit Langem auf eine Sanierung der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
17.12.2025
2 min.
Thalheim erneuert Hilfe für Freibad im Nachbarort – und kritisiert Stollberger Vorstoß für neues Hallenbad
Das Naturbad Gornsdorf ist für die finanziell angeschlagene Gemeinde ein Zuschussgeschäft.
Thalheim plant auch für 2026 einen Zuschuss für den Erhalt des Naturbades im benachbarten Gornsdorf. Derweil äußert der Bürgermeister zu Stollbergs Bad-Vorhaben eine klare Meinung.
Michael Urbach
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
22.12.2025
15 min.
Der Aufsichtsratsvorsitzende schwört die Auer Veilchen ein: „Zur Heimstärke der Wismut zurückfinden“
Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann nahm bei der Premiere des Drei-Tannen-Laufs die 10-Kilometer-Strecke ohne Training teil.
Nico Dittmann ist seit 2013 Bürgermeister von Thalheim. Der 40-Jährige ist Präsident des SV Tanne Thalheim und wurde im November erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden des FC Erzgebirge Aue gewählt. Mit „Freie Presse“ spricht er nicht nur über sportliche Herausforderungen, das Weihnachtsfest und was nötig ist, damit Aue nicht absteigt.
Sandra Häfner, Jürgen Werner
Mehr Artikel