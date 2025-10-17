Gedenkstätte in Stollberg hat neue Leiterin – „Hoheneck braucht keine äußere politische Einordnung“

Stollberg
Stollberg. Mareike Schönle-Jennrich leitet künftig Hoheneck. „Freie Presse“ sprach mit der 41-Jährigen über erste Eindrücke vom Erzgebirge, Konfliktfelder und wie sie die Gedenkstätte weiterentwickeln will.
„Freie Presse“: Sie stammen von der Ostsee, waren als Kuratorin etwa in Greifswald und Wien tätig. Nun das Erzgebirge. Welche ersten Eindrücke haben Sie?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.