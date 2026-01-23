MENÜ
Die Polizei ermittelt noch zu Vorfällen in der Silvesternacht in Thalheim.
Stollberg
Gefährlicher Raketenbeschuss in Ort im Erzgebirge: Wer sind die Täter?
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Auf der Stadtbadstraße in Thalheim sollen in der Neujahrsnacht Raketen auf Menschen, Möbel und Fahrzeuge abgefeuert worden sein. Die Polizei untersucht die Vorfälle. Welche Spuren führen zu den Tätern?

In Thalheim haben in der Silvesternacht unbekannte Täter Sitzmöbel mit falsch abgefeuerter Pyrotechnik beschädigt, hat die Polizei jetzt berichtet. Die Vorfall passierte zwischen 0.10 Uhr und 1 Uhr am Neujahrstag an der Stadtbadstraße. Feuerwerk wurde dabei wohl äußerst unsachgemäß eingesetzt, so die Polizei. Die Höhe des Schadens stehe...
