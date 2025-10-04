Gegenwartsliterat mit Biss – Marko Martin erhält erzgebirgischen Literaturpreis

Stollberg
Der in Burgstädt geborene streitbare Schriftsteller Marko Martin hat in diesem Jahr den Reiner-Kunze-Preis bekommen – eine gute Wahl in schlechten Zeiten.
Vergangene Woche hat der Schriftsteller Marko Martin im erzgebirgischen Oelsnitz den Reiner-Kunze-Preis bekommen. Womit der Autor auch in die Gegend seiner Herkunft zurückgekommen ist, wo ihn bis vor Kurzem wohl nur Eingeweihte kannten. Das sollte sich nun ändern. Nicht nur wegen des Preises, auch, weil Marko Martin eine bedeutende, im besten...
