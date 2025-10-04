Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marko Martin (v.l.), Laudator Utz Rachowski und Reiner Kunze bei der Preisverleihung im erzgebirgischen Oelsnitz
Marko Martin (v.l.), Laudator Utz Rachowski und Reiner Kunze bei der Preisverleihung im erzgebirgischen Oelsnitz Bild: privat/Marko Martin
Stollberg
Gegenwartsliterat mit Biss – Marko Martin erhält erzgebirgischen Literaturpreis
Von Matthias Zwarg
Der in Burgstädt geborene streitbare Schriftsteller Marko Martin hat in diesem Jahr den Reiner-Kunze-Preis bekommen – eine gute Wahl in schlechten Zeiten.

Vergangene Woche hat der Schriftsteller Marko Martin im erzgebirgischen Oelsnitz den Reiner-Kunze-Preis bekommen. Womit der Autor auch in die Gegend seiner Herkunft zurückgekommen ist, wo ihn bis vor Kurzem wohl nur Eingeweihte kannten. Das sollte sich nun ändern. Nicht nur wegen des Preises, auch, weil Marko Martin eine bedeutende, im besten...
