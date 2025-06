Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums widmet sich Krebs-Vorsorge

Die Untersuchung des Darms ist ein Thema, vor dem sich viele Menschen scheuen. Das Erzgebirgsklinikum will am Mittwoch in Stollberg über die Vorsorge aufklären.

Mit der Darmspiegelung befasst sich die Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums am Mittwoch. „Koloskopievorsorge - Wann? Warum? Und wen betrifft es?": So ist die Veranstaltung überschrieben, die sich nach Erfahrung der Organisatoren mit einem Thema befasst, das oft gemieden wird, aber von zentraler Bedeutung für die Gesundheitsvorsorge...