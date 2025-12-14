MENÜ
  Glühwein, Lichterglanz und Schnitzkunst: Weihnachtsmarkt lockt Besucher nach Niederwürschnitz

Der Verein „Die Kulturelle Notlösung“ hatte einen eigenen Stand: hier Torsten „Kalli“ Lindner, Janis Weinhold, Michael Böhmer und Ines Böhmer (v. l.).
Der Verein „Die Kulturelle Notlösung“ hatte einen eigenen Stand: hier Torsten „Kalli“ Lindner, Janis Weinhold, Michael Böhmer und Ines Böhmer (v. l.). Bild: Ramona Schwabe
Dichtes Gedränge herrschte zum Weihnachtsmarkt auf dem Gelände rund um die Linde am Vereinshaus in Niederwürschnitz.
Dichtes Gedränge herrschte zum Weihnachtsmarkt auf dem Gelände rund um die Linde am Vereinshaus in Niederwürschnitz. Bild: Ramona Schwabe
Der Weihnachtsberg- und Schnitzverein – im Bild Vereinschef Ronny Krenkel mit einem Werk von Othniel Hösel vom Schnitzverein „Sonnige Höhe“ – hat sich über viele Besucher gefreut.
Der Weihnachtsberg- und Schnitzverein – im Bild Vereinschef Ronny Krenkel mit einem Werk von Othniel Hösel vom Schnitzverein „Sonnige Höhe“ – hat sich über viele Besucher gefreut. Bild: Ramona Schwabe
Glühwein, Lichterglanz und Schnitzkunst: Weihnachtsmarkt lockt Besucher nach Niederwürschnitz
Von Ramona Schwabe
Rund um die Linde am Vereinshaus herrschte am Wochenende reger Betrieb: Der Weihnachtsmarkt in Niederwürschnitz bot festliche Stimmung, kulinarische Klassiker und Einblicke in die regionale Schnitzkunst.

Dichtes Gedränge herrschte am Samstag und Sonntag auf dem Gelände rund um die Linde am Vereinshaus in Niederwürschnitz. Dort hatte der traditionelle Weihnachtsmarkt geöffnet. Im Mittelpunkt des Hofes erstrahlte der festlich beleuchtete Baum, umgeben von liebevoll geschmückten Verkaufsständen, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten.
