Glühwein, Lichterglanz und Schnitzkunst: Weihnachtsmarkt lockt Besucher nach Niederwürschnitz

Rund um die Linde am Vereinshaus herrschte am Wochenende reger Betrieb: Der Weihnachtsmarkt in Niederwürschnitz bot festliche Stimmung, kulinarische Klassiker und Einblicke in die regionale Schnitzkunst.

Dichtes Gedränge herrschte am Samstag und Sonntag auf dem Gelände rund um die Linde am Vereinshaus in Niederwürschnitz. Dort hatte der traditionelle Weihnachtsmarkt geöffnet. Im Mittelpunkt des Hofes erstrahlte der festlich beleuchtete Baum, umgeben von liebevoll geschmückten Verkaufsständen, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten. Dichtes Gedränge herrschte am Samstag und Sonntag auf dem Gelände rund um die Linde am Vereinshaus in Niederwürschnitz. Dort hatte der traditionelle Weihnachtsmarkt geöffnet. Im Mittelpunkt des Hofes erstrahlte der festlich beleuchtete Baum, umgeben von liebevoll geschmückten Verkaufsständen, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgten.