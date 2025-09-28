Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
ZEITUNG
  • Erzgebirge
  • Stollberg
  • Großes Erntedankfest in Zwönitz: Bürgermeister liefert sich Kochduell mit Radiomoderator – und zieht Kürzeren

Moderator Silvio Zschage (l.) hat das Kochduell gegen Wolfgang Triebert gewonnen.
Moderator Silvio Zschage (l.) hat das Kochduell gegen Wolfgang Triebert gewonnen.
Stollberg
Großes Erntedankfest in Zwönitz: Bürgermeister liefert sich Kochduell mit Radiomoderator – und zieht Kürzeren
Von Ralf Wendland
Zum Zwönitzer Erntedank ist zwei Tage in der Bergstadt gefeiert worden. Besucher konnten nicht nur einen großen Festumzug erleben, sondern auch ein spannendes Kochduell mit dem Bürgermeister.

Auf die Suppe, fertig, los! Damit war der Startschuss fürs Kochduell zwischen dem Zwönitzer Bürgermeister Wolfgang Triebert und MDR-Radiomoderator Silvio Zschage gefallen, das im Rahmen des 32. Erzgebirgischen Pferdetags und Zwönitzer Erntedanks am Samstag stattfand.
