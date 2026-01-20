Großprojekt im Erzgebirge: Hochspannungsleitung wird auf 16 Kilometern Länge erneuert

Die Landesdirektion Sachsen hat den Ersatzneubau einer 110-kV-Freileitung zwischen Zwönitz und Silberstraße genehmigt. 65 Masten entlang der Strecke werden erneuert oder neu errichtet.

Die Landesdirektion Sachsen hat den Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Zwönitz und Silberstraße genehmigt. Damit soll das Verteilnetz im Erzgebirge verbessert werden. Verantwortlich für das Bauvorhaben ist die Envia Mitteldeutsche Energie AG. Das gab die Landesdirektion bekannt.