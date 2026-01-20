MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die neue Leitung ist über 16 Kilometer lang. Es werden 65 Masten erneuert oder neu errichtet.
Die neue Leitung ist über 16 Kilometer lang. Es werden 65 Masten erneuert oder neu errichtet. Bild: Andre März
Die neue Leitung ist über 16 Kilometer lang. Es werden 65 Masten erneuert oder neu errichtet.
Die neue Leitung ist über 16 Kilometer lang. Es werden 65 Masten erneuert oder neu errichtet. Bild: Andre März
Stollberg
Großprojekt im Erzgebirge: Hochspannungsleitung wird auf 16 Kilometern Länge erneuert
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesdirektion Sachsen hat den Ersatzneubau einer 110-kV-Freileitung zwischen Zwönitz und Silberstraße genehmigt. 65 Masten entlang der Strecke werden erneuert oder neu errichtet.

Die Landesdirektion Sachsen hat den Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Zwönitz und Silberstraße genehmigt. Damit soll das Verteilnetz im Erzgebirge verbessert werden. Verantwortlich für das Bauvorhaben ist die Envia Mitteldeutsche Energie AG. Das gab die Landesdirektion bekannt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Rückkehr ins Erzgebirge: Neuer Hausarzt eröffnet Praxis in Zwönitz
Martin Kunz (li.) und Aleš Burianek haben in Zwönitz eine Praxisgemeinschaft eröffnet.
Zum Jahresanfang hat in Zwönitz eine neue Praxisgemeinschaft ihre Arbeit aufgenommen. Zwei junge Hausärzte wollen damit die medizinische Versorgung in der Region verbessern.
Thomas Mehlhorn
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:25 Uhr
2 min.
Eintracht in Baku mit "Riesen-Riesen-Chance"
Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt (r.): In Baku gefordert.
Nach der Trennung von Dino Toppmöller soll Dennis Schmitt die Eintracht wieder in Form bringen. In Aserbaidschan hat der bisherige U21-Coach aber kaum noch Stürmer.
13:24 Uhr
4 min.
Krankheitsausfälle im Job weiter hoch - zu hoch?
Kanzler Merz hat einen hohen Krankenstand kritisiert - Gewerkschaften mahnen. (Archivbild)
Erkältungen, psychische Probleme, Rückenschmerzen: Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Krankheit halten sich hartnäckig, wie neue Daten zeigen. Sollten strengere Regeln für Krankschreibungen her?
Sascha Meyer, dpa
08.01.2026
2 min.
IHK Chemnitz bietet Gründertipps im Erzgebirge
Die IHK Chemnitz – Regionalkammer Erzgebirge kommt mit ihrem Gründungsformat „Startklar!“ nach Zwönitz.
In Zwönitz dreht sich am 14. Januar alles um Gründungsthemen. Einzelberatung, Workshops und ein Stammtisch bieten spannende Einblicke. Interessant für Gründer und erfahrene Unternehmer.
Holk Dohle
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
Mehr Artikel