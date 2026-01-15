MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sternsinger sammelten im Raum Stollberg reichlich Spenden: 6000 Euro kamen zusammen.
Sternsinger sammelten im Raum Stollberg reichlich Spenden: 6000 Euro kamen zusammen. Bild: Evi Fuhrmann
Sternsinger sammelten im Raum Stollberg reichlich Spenden: 6000 Euro kamen zusammen.
Sternsinger sammelten im Raum Stollberg reichlich Spenden: 6000 Euro kamen zusammen. Bild: Evi Fuhrmann
Stollberg
Heilige Drei Könige unterwegs: Sternsinger im Raum Stollberg sammeln Tausende Euro
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder der katholischen Kirchgemeinde waren zu Jahresbeginn unterwegs, um Spenden zu sammeln. Was mit dem Geld passieren soll.

Manche haben sie vielleicht auf der Straße oder an Haustüren gesehen: Kinder, als Heilige Drei Könige verkleidet, unterwegs als Sternsinger. An der bundesweiten Aktion beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder Engagierte aus der katholischen Kirchgemeinde im Raum Stollberg. In Lugau, Oelsnitz und Stollberg sammelten sie 6038 Euro an Spenden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
16:30 Uhr
1 min.
Sternsinger zu Gast im Landratsamt Erzgebirgskreis: Kleine Könige gegen Kinderarbeit
Die Sternsinger besuchten dieses Jahr wieder das Landratsamt Erzgebirgskreis.
Das Dreikönigssingen steht 2026 unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ und ist die weltweit größte Solidaritätsaktion unter Beteiligung von Kindern.
Luisa Ederle
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
08.01.2026
3 min.
Sternsinger in Hainichen und Mittweida unterwegs: „Es spricht viele an“
Die Sternsinger vor dem Rathaus in Hainichen.
Kinder und Jugendliche aus der Region bringen den Segen von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder aus aller Welt.
Franziska Bernhardt-Muth
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
Mehr Artikel