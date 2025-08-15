Hoher Sachschaden bei Unfall auf Autobahnzubringer S 258 im Erzgebirge

Stollberg
Ein Unfall auf der Staatsstraße zwischen Stollberg und Zwönitz hat am Donnerstagnachmittag zu Behinderungen geführt. Nun gibt es neue Erkenntnisse.
Auf der Staatsstraße zwischen Stollberg und Zwönitz hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Laut Polizei prallte etwa 200 Meter vorm Abzweig Brünlos ein Kleintransporter auf ein verkehrsbedingt haltendes Auto, das daraufhin auf einen weiteren Pkw auffuhr. Der Unfall auf dem Autobahnzubringer S 258 ereignete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.