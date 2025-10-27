Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu einem Unfall ist die Polizei auf die A 72 ausgerückt.
Zu einem Unfall ist die Polizei auf die A 72 ausgerückt. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com/Archiv
Zu einem Unfall ist die Polizei auf die A 72 ausgerückt.
Zu einem Unfall ist die Polizei auf die A 72 ausgerückt. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com/Archiv
Stollberg
Hoher Schaden nach nächtlichem Unfall auf der A 72 im Erzgebirge
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am frühen Montagmorgen auf der A 72 im Erzgebirge ereignet.

Hoher Schaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 72 entstanden. In Höhe Stollberg hatte es auf dem Standstreifen gekracht. Was ist passiert? Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz berichtet, war in Fahrtrichtung Hof ein Renault-Transporter mit Anhänger aufgrund eines Reifenschadens auf dem Standstreifen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
15:40 Uhr
1 min.
Transporter fährt auf A 72 im Erzgebirge auf Lkw – Tausende Euro Schaden
Ein Leichtverletzter und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend auf der A 72.
Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls auf der A 72 bei Stollberg. Was ist passiert?
Babette Zaumseil
30.09.2025
2 min.
Erzgebirge: Auto brennt auf A 72 bei Stollberg – Vollsperrung am Morgen
Ein Auto hat an der A 72 in Fahrtrichtung Hof nahe Stollberg gebrannt.
Ein Auto ist auf der A 72 kurz vor der Abfahrt Stollberg-Nord in Brand geraten. Betroffen war die Fahrtrichtung Hof. Das hatte eine Vollsperrung zur Folge
Annett Honscha, Michael Urbach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel