Regionale Nachrichten und News
  „Ich wollte schon immer ins Handwerk": Junge Erzgebirgerin ist die beste Brauerin Sachsens

Stollberg
„Ich wollte schon immer ins Handwerk“: Junge Erzgebirgerin ist die beste Brauerin Sachsens
Von Thomas Mehlhorn
Mit 21 Jahren hat Josephine Birkigt ihre Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin als Beste Sachsens abgeschlossen. Jetzt hat sie bereits neue Pläne, die bis nach München führen.

Große Freude in der Zwönitzer Brauerei: Josephine Birkigt aus Thalheim ist beste Brauerin und Mälzerin Sachsens 2025. Die 21-Jährige wurde mit beeindruckenden 92 von 100 Punkten in der Abschlussprüfung als Kammersiegerin im Bezirk Chemnitz und Landessiegerin des Freistaats ausgezeichnet.
